Il veut "devenir gay" pendant un mois : non, le YouTubeur Logan Paul n'a (absolument) rien appris de ses erreurs

On se dit qu'il ne peut pas aller plus loin que la fois précédente dans l'indécence. Mais Logan Paul n'avance pas masqué et est confiant que pour lui, il n'y a pas de mauvaise publicité. Le YouTubeur de 23 ans a démarré 2019 comme il avait entamé 2018, avec une polémique née d'une de ses vidéos qui a vivement fait réagir sur les réseaux sociaux et en dehors. Dans un épisode de son podcast "Impaulsive", le blondinet énumère ses résolutions pour 2019. En janvier, pas d'alcool et pas de viande. En février, tout l'inverse. Pour mars, il promet un "mois 100% masculin".