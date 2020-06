"Ils ne méritent que notre reconnaissance" : Olivier Marchal prend la défense des policiers

Il en a assez des critiques qui pleuvent sur la police. Dans une tribune baptisée Larmes de flics et relayé par le Syndicat Alliance Police Nationale, Olivier Marchal prend la défense des forces de l'ordre qui sont, en ce moment, vivement critiquées. Depuis la mort de George Floyd aux Etats-Unis, asphyxié sous le genou d'un policier blanc, on assiste à travers le monde à la multiplication de manifestations pour dénoncer le racisme et les violences policière.

"Les cons sont encore plus cons, Paris est encore plus triste et les flics sont devenus des nazis chasseurs de noirs et d'arabes dont il faut se méfier à chaque coin de rue", déplore l'ex-policier devenu réalisateur (Braquo, Flics, 36 Quai des orfèvres). S'il revient sur les conditions de travail "lamentables" de ses anciens collègues, il fustige tous les "petits marquis qui hurlent à la mort du fond de leurs appartements bourgeois des arrondissements les plus huppés de la capitale", leur reprochant de juger et de condamner "sans savoir. Qui ne connaissent rien à la violence, à l'odeur du sang et de la mort. Qui n'ont jamais vu un flic pleurer devant le cadavre d'un enfant de quatre ans tué à coups de fer à repasser".