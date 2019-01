"Ils refusent de m'habiller parce que je suis trop grosse" : la chanteuse Bebe Rexha dénonce le "fat-shaming" des créateurs de mode

Décrocher un Grammy, voilà le Saint Graal dont rêvent tous les artistes. Et Bebe Rexha en est tout près. Nommée pour la première fois cette année, la chanteuse américaine est en lice pour deux prix lors de la cérémonie qui se tiendra le 10 février à Los Angeles. "C'est la chose la plus cool qui puisse arriver", explique la jeune femme de 29 ans dans une vidéo postée sur Twitter et Instagram qui fait beaucoup parler. Et pour cause. Elle y raconte son chemin de croix pour trouver la tenue idéale. "Souvent, les artistes contactent des créateurs qui leur font des robes sur-mesure pour fouler le tapis rouge. Mon équipe en a rencontré pas mal et beaucoup ne veulent pas m'habiller parce que je suis trop grosse", lâche-t-elle face caméra.





"Mais si la taille 6-8 (l'équivalent des tailles 38 et 40, ndlr) est trop grosse... Alors je ne sais pas quoi vous dire et je ne veux pas porter vos p** de robes parce que c'est fou. Vous dites que toutes les femmes qui font ces tailles et au-dessus ne sont pas belles et ne peuvent pas porter vos robes", poursuit-elle, invitant les principaux intéressés à aller se faire voir - dans un langage évidemment moins châtié.