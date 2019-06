"Ils rient de mes cheveux, me traitent de singe" : le coup de gueule de la chanteuse de Shaka Ponk contre le racisme ordinaire

"Ils rient de mes cheveux, se moquent, me traitent parfois de singe, m’accusent de porter une perruque"... Samaha Sam, membre du groupe Shaka Ponk, a raconté sur Instagram les agressions qu'elle subit au quotidien. Agressée à une terrasse de café par un homme qui lui a tiré les cheveux, elle a décidé de poster un message pour dénoncer cette énième agression.





"Aujourd’hui, c’est un putain de connard qui s’attaque à mes cheveux, je suis en terrasse et veut me les arracher, en gueulant que c’est une perruque", écrit-elle. "Ça a fait rire quelques personnes. Moi tu me touches pas, personne ne me touche. Heureusement que je peux me défendre car on peut difficilement compter sur les gens pour réagir. Faut dire que le mec est une masse. J’aurais dû le filmer pour montrer sa gueule au monde", s'est exprimée Samaha Sam sur le réseau social.