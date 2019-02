Ils seront de retour cet été à la télévision : que sont devenus les héros de "Beverly Hills" ?

Elle a incarné Kelly Taylor, la meilleure amie de Brenda dont le coeur a oscillé entre Brandon et le bad boy Dylan, pendant 292 épisodes, soit la totalité de la série. Elle enchaîne ensuite avec la série The $treet, qui ne dure qu’une saison, avant d’obtenir le premier rôle de What I Like About You. Pendant quatre ans, elle est Valérie Tyler, la grande sœur d’Amanda Bynes, alors idole des ados. Jason Priestley (Brandon) y fera même une apparition lors de la saison 4. Jennie Garth a d’ailleurs un peu de mal à se séparer de l’univers Beverly Hills. Elle reprend son rôle de Kelly dans le reboot 90210 puis retrouve sa copine Tori Spelling dans Mystery Girls (2014). Là encore, la série ne dure qu’une saison. Elle aussi a été l’héroïne de nombreux téléfilms et a même foulé le parquet de Dancing with the stars. Aujourd’hui âgée de 46 ans, elle a trois filles Luca (19 ans), Lola (14 ans) et Fiona (12 ans), issue de son union avec l’acteur Peter Facinelli. L'an dernier, elle a essuyé son troisième divorce en se séparant de l'agent Dave Abrams, qu'elle avait épousé trois ans plus tôt.