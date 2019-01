Impôts : Mediapart accuse Dany Boon d'optimisation fiscale

Les documents et témoignages présentés dans la vidéo de Mediapart indiquent que Dany Boon "a réclamé en 2016 que le droit fiscal français sur l'héritage ne s'applique pas à son patrimoine", que l'acteur "a multiplié les résidences fiscales à l'étranger ces dernières années dans des pays où, parfois, la fiscalité est plus douce", et qu'il a "massivement investi dans des hedge funds domiciliés dans les pires paradis fiscaux de la planète, comme les îles Caïmans".