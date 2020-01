Chris Hemsworth donne 1 million de dollars pour lutter contre les incendies en Australie

Les stars continuent de se mobiliser pour l'Australie. Alors que le pays est ravagé par les pires incendies de son histoire, de nombreuses célébrités ont décidé de faire des dons pour soutenir les pompiers et les diverses organisations qui viennent en aide aux victimes. Cette nuit, le comédien Chris Hemsworth a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il encourage ses fans à faire un geste. "Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les feux de brousse ici en Australie. Ma famille et moi contribuons d'un million de dollars", a expliqué la star de "Thor".

"Chaque centime compte, donc tout ce que vous pouvez rassembler est grandement apprécié. Dans ma biographie, j'ai ajouté des liens pour soutenir les pompiers, les organisations et les organismes de bienfaisance qui travaillent d'arrache-pied pour fournir un soutien et des secours pendant cette période dévastatrice et difficile", a poursuivi le mari d'Elsa Pataky.