Inculpé pour avoir simulé son agression, l’acteur Jussie Smollett clame toujours son innocence

Dans un communiqué publié vendredi, son avocat Mark Geragos dénonce "une inculpation redondante et vindicative qui n’est rien de plus qu’une tentative désespérée pour faire la une des journaux" et accuse les forces de l’ordre d’avoir "volé" la présomption d’innocence de son client. "Le fait qu'il soit inculpé n'est pas une surprise. Ce qui l'est, c'est qu'on retienne 16 chefs d'accusation contre lui".





Ces dernières semaines, les représentants de Jussie Smollett ont laissé entendre qu’ils allaient mettre en œuvre une "stratégie agressive" pour défendre le comédien. Il affirment également s’interroger sur la manière dont de nombreux détails de l’enquête ont rapidement fuité dans les médias américains.