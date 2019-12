Ingrid Chauvin enceinte dans "Demain nous appartient" : "Quand ça faisait écho à la disparition de ma fille, c'était très douloureux"

Sauf qu'un incendie est passé par là et que Chloé a fait une fausse couche après avoir inhalé trop de fumée. Un drame très personnel qui s'est soldé par un happy end, la future maman apprenant qu'elle attendait en fait des jumeaux et qu'un des deux avait finalement survécu. "Dès l'année dernière, les auteurs avaient émis le désir d'un bébé 'DNA'. Mon seul souhait a été de ne pas reproduire ce que j'ai pu vivre personnellement", souligne auprès du Parisien la comédienne.

"Quand ça faisait écho à la disparition de ma fille, c'était très douloureux. Je redoutais ce tournage, qui est arrivé au moment de l'anniversaire de sa naissance", explique Ingrid Chauvin au quotidien, évoquant sa petite Jade décédée à l'âge de 5 mois en 2014. "Je me suis préparée psychologiquement. Je suis forte. Malgré tout, je suis encore très fragile et je le serai toujours. Certaines répliques ont été très dures à prononcer. On revit seconde par seconde ce qu'on a vécu. Sur le plateau, ça s'est bien passé, mais j'ai pleuré avant et après. M'écrouler m'a libérée", détaille-t-elle.