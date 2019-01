Insulte en direct, photobombs improbables et cheveux blancs : les pépites du tapis rouge des Golden Globes 2019

Les célébrités aiment remercier leurs équipes. Ces hommes et femmes de l'ombre chargés de les pomponner avant chaque tapis rouge. Dimanche 6 janvier, les stars conviées aux Golden Globes sont une nouvelle fois passées entre les mains expertes des coiffeurs, maquilleurs et stylistes chargés de les faire briller. Les red carpets sont des spectacles à part entière, où les petites phrases côtoient les gestes les plus inattendus. La 76e édition des Golden Globes n'a pas dérogé à la règle, nous offrant une polémique, une nouvelle star des réseaux sociaux et un look à copier.





C'est l'histoire d'un micro qu'on croyait coupé et d'un rétropédalage périlleux. Chrissy Metz, héroïne de la série "This is Us", a laissé échapper une insulte à l'encontre d'Alison Brie, star de la série Netflix "Glow". "She's such a bitch" ("c'est une sacrée connasse") - aurait-elle prononcé lors du tapis rouge... diffusé en direct sur Facebook ! L'information a rapidement été montée en épingle par les réseaux sociaux et les médias spécialisés dans l'actualité des célébrités outre-Atlantique. De quoi provoquer une réaction de la principale intéressée qui a dénoncé une fausse polémique. "Ils m'ont demandé si je connaissais Alison et je leur ai dit 'Oh oui, je la connais'. Je l'adore", a-t-elle expliqué au magazine People. Son agent s'est également fendu d'un communiqué assurant que sa cliente n'avait "jamais dit et ne dirait jamais ça de personne". "Les rumeurs ne peuvent pas nous abattre", a réagi Alison Bree sur Instagram. Les internautes tentaient toujours quant à eux de décortiquer le vrai du faux en réécoutant l'enregistrement en boucle. Drama, drama, drama...