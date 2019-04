Internement, rumeurs et message peu rassurant : doit-on s'inquiéter pour Britney Spears ?

Face caméra, Britney Spears assure que "tout va bien". "Ma famille a connu beaucoup de stress et d'anxiété récemment et j'avais besoin de temps pour faire face à tout ça", explique-t-elle, demandant à ses fans de "ne pas s'inquiéter". "Je reviendrai très bientôt", affirme-t-elle encore. Le court message vidéo s'accompagne d'un texte beaucoup plus long dans lequel la pop star parle de "rumeurs, menaces de mort à sa famille et à son équipe et de beaucoup d'autres choses folles qui sont dites". "J'essaie de prendre du temps pour moi mais tout ce qui se passe rend la chose plus difficile pour moi. Ne croyez pas ce que vous lisez ou entendez", poursuit-elle.