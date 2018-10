Charles Aznavour : "La mort ? Je suis prêt", sa poignante interview sur TF1 il y a 15 jours

A ses débuts, pourtant, Charles Aznavour a du faire face aux critiques. " On me disait que ma voix n’était pas bonne. On a même dit qu’il ne fallait pas laisser des infirmes monter sur scène ! Je savais que je les battrai un jour. Ils ne peuvent plus dire du mal de moi, je suis une vache sacrée !" Le chanteur a même fait modifier son nez. Trop gros. " C’est une dame qui s’appelait Régine, une amie de Piaf. On a trouvé le meilleur médecin. Piaf a payé la moitié de l’opération. "