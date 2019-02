"Il avait des goûts un peu particuliers" : les anecdotes croustillantes de l'ex-cuisinière de Johnny

LCI - Pourquoi avez-vous eu envie d’écrire ce livre, un an après la mort de Johnny ?

Jacqueline Benoit - J’ai été invitée aux obsèques de Johnny par Laura et sa maman (Nathalie Baye, ndlr). J’ai croisé ce jour-là des gens que je n’avais jamais revus depuis mon départ et que j’avais côtoyés régulièrement quand j’étais chez Johnny. Du coup, ça m’a replongé dans mes années "bonheur" où j’ai été heureuse de faire la cuisine pour lui et ses amis. J’ai voulu partager avec ses fans et tous les gens qui l’aiment tout ce que j’ai vécu à ses côtés.





Comment avez-vous atterri dans la cuisine de Johnny ?

J’ai eu une vie normale jusqu’à 50 ans ; j’étais fleuriste et j’élevais mes enfants. Mais j’ai eu aussi des galères, comme tout le monde. On m'a ainsi diagnostiqué un cancer dont j’ai fini par guérir, et ça m’a donné une énergie pas possible. J’ai eu peur de mourir, je voulais donc me dépêcher de vivre. Alors, après ma maladie, j’ai eu envie de tout changer. Résultat, quand on m’a dit que Johnny cherchait une cuisinière, j’ai sauté sur l’occasion. Je n’étais pas une professionnelle mais ma réputation de cordon bleu n’était plus à faire dans ma famille. Je n’ai rien caché à Johnny, mais je lui ai dit que je ferais tout pour le satisfaire et que si tel n’était pas le cas, je repartirais. J’ai été engagée pour les deux mois d’été à Saint-Tropez et j’ai fait l’ouverture de La Lorada, la maison qu’il avait fait construire. Au bout des deux mois, il a été conquis et m’a demandé de laisser tomber mon magasin de fleurs pour venir lui faire la cuisine à Paris.





Quels étaient les goûts culinaires de Johnny ? Avait-il des péchés mignons ?

Il n’avait pas de recettes préférées. Il aimait un peu de tout. Il avait tout de même des goûts un peu particuliers parce qu’il adorait les plats pimentés. A tel point que certains de ses amis s’amusaient à rivaliser avec lui pour supporter le feu des piments. Ils organisaient même des concours quand ils étaient en vacances à Saint-Tropez, jusqu’à devenir tout rouge et être à la limite de tomber dans les pommes ! Il appréciait également les sauces, les moutardes, les vinaigres, les épices… Du coup, j’avais rempli les placards de toutes sortes d’épices et de 23 sortes de vinaigre.





Faisait-il preuve d'autres fantaisies ?

Il aimait aussi beaucoup manger la nuit car il avait une tendance à l'insomnie. Alors je prévoyais toujours un reste de pâtes ou autre dans le frigidaire. Parfois, il m’appelait s’il avait besoin et comme j’étais sur place, il n’y avait pas de souci. Je me souviens d'une nuit où il m'avait réveillé à deux heures du matin parce qu'il avait envie de manger une truffade (des pommes de terre nappées de tomme d'Auvergne et cuites à la poêle, ndlr), une spécialité de ma région, le Cantal, que je lui avait fait découvrir. Quand elle a été prête, il m'a invité à la manger avec lui, en tête-à-tête dans son salon; je ne suis pas prête d'oublier ce souvenir !