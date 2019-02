Jessica Thivenin ("Les Marseillais") : "Je pensais que c'était normal de se faire taper"

Une manière d'échapper à une notoriété parfois difficile à porter. "On est beaucoup médiatisés, beaucoup suivis. Quand tu fais de la télé-réalité, les gens ont l'impression d'être tes collègues. Parfois certains nous font la bise. D'autres ont cherché ma maison, sont venus chez moi. On a essayé de me cambrioler. Ça a sonné à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour avoir une photo ou un autographe. Je ne me sentais plus en sécurité chez moi et j'avais envie de partir et d'être un peu personne. C'est ce que j'ai trouvé là-bas", nous raconte-t-elle. Depuis le Moyen-Orient, elle gère à distance la société de parfums qu'elle a montée avec son mari et garde un œil sur le salon de coiffure qu'elle a ouvert avec une amie à Arles. "On travaille, il y a toujours des choses à développer, à faire", assure-t-elle.