Invités surprise, absents de marque, parrain mystère : tout ce qu’il faut savoir sur le baptême ultra secret d’Archie

Leur décision n'a pas plu à tout le monde. Mais peu importe. Le prince Harry et Meghan Markle ont choisi de baptiser leur fils Archie, âgé de deux mois, ce samedi 6 juillet dans la plus stricte intimité. Loin des caméras de télévision et des flashs des photographes, le duc et la duchesse de Sussex n’ont convié que 25 personnes pour l’événement familial qui se déroulait dans la chapelle privée de la reine au sein du château de Windsor. Ce n’est que quelques heures après la cérémonie que le couple a dévoilé deux ravissants clichés sur son compte Instagram. L’occasion de découvrir qui était de la fête et de revoir le visage de l’adorable petit garçon né le 6 mai dernier. Comme on le savait déjà, la reine Elizabeth II a brillé par son absence. Retenue par des obligations officielles, la grand-mère de Harry n'a pas pu assister au baptême (elle avait également manqué celui de Louis l'an dernier).





Sur le premier cliché, on peut voir les jeunes parents entourés de Kate Middleton et du prince William, du prince Charles et sa femme Camilla Parker-Bowles, de Doria Ragland (la mère de Meghan Markle) et les deux sœurs de Lady Diana : Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes. Deux invités surprise que l'on ne s'attendait pas à voir sur la photo officielle, même si le prince Harry a toujours été proche de ses tantes depuis la mort de sa mère (elles n'étaient pas présentes sur les photos officielles des baptêmes de George, Charlotte et Louis, les enfants de William).