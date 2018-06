Iris Mittenaere : l’ex-Miss Univers devient une œuvre d’art pour la bonne cause

"I’m Iris, I’m Not a Princess" : c’est le nom de l’œuvre de l’artiste français Philippe Shangti qui sera vendue le 21 juin prochain dans la prestigieuse maison de ventes aux enchères parisienne Cornette de Saint Cyr. On y voit l’ex-Miss France et ex-Miss Univers Iris Mittenaere poser les yeux fermés, couronne sur la tête, vêtue d’une robe de princesse (très) décolletée.





Les profits de la vente seront intégralement reversés à l’association Smile Train, dont la jeune femme est la marraine. Son objectif ? Offrir aux enfants atteints de fente labio-palatine, aussi appelée "bec de lièvre", une réparation chirurgicale sans frais dans les pays en développement. Manière aussi pour Iris de renouer avec sa vocation initiale de dentiste.