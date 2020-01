Isabelle Adjani explique dans une tribune pourquoi elle a renoncé à jouer en Australie

"Ce n’est pas un drame, c’est une tragédie, une tragédie pure au sens grec. Une tragédie humaine, environnementale et politique et notre colère gronde face à l’impéritie de dirigeants climatosceptiques, éco-irresponsables" développe tout d’abord l’actrice qui a interprété la reine Margot sur grand écran à propos des incendies.

Alors qu’une première hypothèse selon laquelle Isabelle Adjani avait annulé pour des raisons médicales, provoquant la colère du directeur du festival Wesley Enoch, la comédienne a déclaré que participer à ce festival serait "d’une indécence inqualifiable face à ce que vivent les Australiens à bout de souffle".

"Il ne s’agit plus de paraître sur scène, de jouer quand ce qui nous habite, c’est la décence et le respect dû aux victimes directes et indirectes des flammes. Le réchauffement climatique est une crise durable. Les feux de forêts, d’origine naturelle ou criminelle, qui touchent l’Australie continueront à toucher toute la planète, en Amazonie, en Californie, dans le nord du Portugal", ajoute-t-elle.