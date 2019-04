"J'ai cru que j'allais m'écrouler" : le jour où M. Pokora a pensé avoir "enterré" sa carrière

Matt Pokora avait remonté la pente musicale en remportant la première saison de "Danse avec les stars" en 2011. Une victoire suivie par les succès d'"A la poursuite du bonheur" (2012), "RED" (2015) et donc "My Way" (2016). Installé aux Etats-Unis depuis un an, le chanteur a déjà dévoilé un premier clip pour "Les Planètes", visionné près de 7 millions de fois. Est-il enfin en train de vivre son rêve américain ? "Non, je n'ai jamais vraiment eu le rêve américain de réussir aux Etats-Unis", explique-t-il à la Matinale de LCI.





"Je l'ai tenté en 2008. Ce n'était pas pour réussir aux Etats-Unis mais faire un album en anglais pour essayer de m'ouvrir les frontières, de chanter dans d'autres pays, ce que j'ai fait. Mais en soi, je suis très heureux ici", indique-t-il. Il dit faire "des allers-retours à Los Angeles" depuis 15 ans. Il y "passe ses vacances, prend des cours de danse, écoute ce qui se fait et voit des spectacles pour ramener toutes ces influences sur [ses] shows ici en France".