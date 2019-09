"J'ai décidé d'assumer qui je suis" : le chanteur Sam Smith annonce se considérer désormais comme non-binaire

IDENTITÉ - Le chanteur britannique Sam Smith a annoncé sur son compte Instagram qu'il se définissait désormais comme non-binaire. C’est-à-dire qu'il n'est ni un homme, ni une femme.

Il a franchi le pas. Le chanteur anglais Sam Smith a annoncé sur son compte Instagram qu'il se définissait désormais comme non-binaire, un terme qui désigne les personnes qui ne se considèrent ni homme, ni femme, mais quelque part entre les deux. "Aujourd'hui est un bon jour alors voilà. J’ai décidé de changer mes pronoms en "IEL/ILLE" (un néologisme servant de pronom neutre, NDLR). Après une vie à être en guerre avec mon genre, j’ai décidé de m'assumer pour ce que je suis, intérieurement et extérieurement", explique l'interprète de "Stay with me" qui, à l'image de nombreux jeunes aujourd'hui, brouille les frontières du masculin et du féminin.

"Je suis tellement excité et privilégié d’être entouré de personnes qui me soutiennent dans cette décision, mais j’ai été aussi très inquiet de l’annoncer parce que je me soucie trop de ce que les gens pensent, mais merde ! Je sais qu’il y aura beaucoup d’erreurs et de mauvaises interprétations, mais tout ce que je vous demande, c’est d'essayer, s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez me voir comme je me vois maintenant. Je vous remercie", a poursuivi Sam Smith qui confiait en mars dernier qu'il entretenait une relation compliquée avec son corps. "Peut-être que je ne suis pas un homme, peut-être que je ne suis pas une femme, que je suis juste moi et que c'est ok", expliquait-il déjà.