"J'ai en marre qu'on parle à la place de mon père" : Laura Smet toujours en colère contre Laeticia Hallyday

Un accord financier… et puis c’est tout. Si Laeticia Hallyday et Laura Smet ont décidé de mettre un terme à la bataille judiciaire les opposant au sujet de l’héritage de Johnny, la tension entre les deux femmes n’est pas prête de retomber. Dans une interview accordée à "Paris Match", à paraître ce jeudi, la première tend pourtant la main à la seconde.

"Si on avait pu se mettre autour d’une table, avec de l’empathie et de la compassion, je suis sûre qu’on aurait pu régler le problème bien plus tôt", estime, dans l'hebdomadaire, Laeticia Hallyday qui regrette que l’affaire ait été portée sur la place publique par la fille de son mari. "On se serait serrés dans nos bras et on aurait avancé. Maintenant, j’espère qu’on va le faire."