"J'ai été condamnée au silence contre ma volonté" : Asia Argento raconte son #MeToo dans un essai puissant

C'est dans son Italie natale que les réactions ont été les plus violentes. Le seul pays où son "histoire n'a pas été acceptée." "On pensait déjà depuis des années que j'étais une putain. L'histoire de ce qui m'était arrivé avec mon agresseur était juste la confirmation dont le pays avait besoin pour le prouver", avance-t-elle. Elle énumère les fois où son nom a été "traîné dans la boue" et "sa réputation salie, encore et encore". "A leurs yeux, je ne méritais pas d'être la victime de ce monstre. A leurs yeux... je n'étais même pas bonne à être violée", se souvient-elle. Un "lynchage public malveillant" qui l'a plongée dans "la plus dépression la plus extrême et la plus débilitante" qu'elle ait jamais eue. De cette période trouble, elle ne veut retenir que le meilleur : le rôle d'activiste qu'elle a été amenée à prendre. "Ce #Metoo, je le crois, peut devenir la plus grande révolution de femmes depuis le droit de vote, le mouvement le plus large et le plus percutant auquel j'aie assisté dans ma vie". Et de conclure "nous ne sommes plus des victimes, nous sommes victorieuses".