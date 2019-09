"J'ai été violent dans toutes mes relations amoureuses" : Justin Bieber fait son mea culpa

"Je n’ai pas grandi dans un foyer stable, mes parents avaient 18 ans et ils étaient sans argent lorsqu’ils se sont séparés, encore jeunes et rebelles", raconte-t-il. "Lorsque mon talent a commencé à éclore et que je suis devenu ultra-populaire, tout est arrivé en l’espace de deux ans. C’est devenu le monde à l’envers."





"J’étais ce petit garçon de 13 ans originaire d’une petite ville qui s’est soudain retrouvé admiré par des millions de gens qui me disent combien ils m’aiment et combien je suis formidable", poursuit Justin Bieber. "On entend suffisamment ces choses, enfant, pour finir par les croire."