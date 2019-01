"J'ai eu peur d'avoir un cancer" : Karine Le Marchand révèle avoir eu une tumeur à l'utérus

Elle a passé une année difficile. Interrogée par le magazine Elle dont elle fait la couverture cette semaine, Karine Le Marchand se confie sur ses problèmes de santé. "L'an passé, on m'a détecté une tumeur à l'utérus et j'ai dû subir une hystérectomie [une ablation totale ou partielle de l'utérus, NDLR]. J'ai eu peur d'avoir un cancer, de mourir, heureusement tout s'est bien passé", explique l'animatrice de "L'Amour est dans le pré".





Si elle va bien aujourd'hui, elle admet que cette épreuve l'a poussée à la réflexion. "Aujourd'hui, j'ai la vie devant moi. Le fait de ne plus avoir d'utérus, l'effroi que ça a suscité autour de moi, m'a poussée à me poser des questions sur le vrai sens de la féminité : ne plus pouvoir enfanter n'a rien à voir avec le plaisir sexuel, le plaisir de vivre et de se sentir femme."