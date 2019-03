"J'ai eu une liposuccion à 12 ans" : le chanteur Sam Smith se livre sur sa relation trouble avec son corps

Mais l'apparition des termes genderqueer et non-binaire l'a beaucoup aidé. "Je me suis dit : 'putain, ça c'est moi !' Vous ne vous identifiez pas à un genre. Vous êtes juste vous. Vous êtes une création spéciale (...). Je flotte entre l'homme et la femme", précise-t-il. Il rappelle qu'il avait des seins à l'âge de 11 ans, qu'il a "un corps très féminin". "Quand je bouge, quand je fais l'amour à des hommes, c'est très féminin et je m'en suis voulu en me disant que ce n'était pas masculin." "Peut-être que je ne suis pas un homme, peut-être que je ne suis pas une femme, que je suis juste moi et que c'est ok", martèle-t-il.





Un discours qui fait du bien et qui devrait trouver un écho chez bon nombre de jeunes gens. "Je veux aider les autres mais je pense que tu ne peux le faire qu'en t'aidant toi-même", affirme Sam Smith. Son conseil ? "Le pardon, surtout envers vous-même", glisse celui qui a "encore du chemin à parcourir avant d'être heureux".