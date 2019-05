"J'ai flippé" : l'acteur Ashton Kutcher témoin au procès d'un serial killer présumé

Ashton Kutcher frappe à la porte, constate que les lumières sont allumées mais que personne ne répond. "Je me suis dit qu’elle était partie parce que j'étais en retard et qu'elle était en colère", a-t-il expliqué à la barre ce mercredi, à quelques mètres de l'accusé, impassible. Le lendemain, apprenant qu’Ashley a été assassiné, il contacte la police, paniqué, afin de tout raconter. "Il y avait mes empreintes sur la porte et j’ai flippé."





Lors de son témoignage, le comédien a expliqué avoir regardé par la fenêtre et aperçu des traces rouges sur le sol. "J’ai pensé que c’était du vin renversé sur le moquette. Ça ne m’a pas inquiété car j’étais allé à une fête chez elle quelques jours plus tôt, le genre qu’on donne dans les universités. Je ne me suis pas trop posé de questions." Il s’agissait en réalité du sang de la victime.