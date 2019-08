"J'ai honte de ce système" : le coup de gueule d'Ingrid Chauvin contre le sort des enfants placés en attente d'adoption

Cinq ans après avoir lancé leur procédure d'adoption, Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu verront leur agrément se terminer en novembre. Auprès de LCI, la comédienne se disait prête à "se préparer à faire le deuil de l'adoption". "C'est très frustrant car on se dit qu'on a tout pour rendre un enfant heureux et lui offrir une vie magnifique. Pourquoi délivrer autant d'agrément pour qu'au final il y ait tant de parents déçus ? Aujourd'hui, 10% des couples seulement arrivent à adopter. C'est trop peu quand on sait le nombre d'enfants en souffrance", nous avait-elle confié.