"J'ai honte" : poursuivie pour violences sur des pompiers, Anne-Elisabeth Blateau de "Scènes de ménage" s'excuse

C'est une rentrée mouvementée pour Anne-Elisabeth Blateau. La comédienne qui joue le rôle d'Emma dans "Scènes de ménage", la série à succès de M6, a été placée en garde à vue la semaine dernière (dans la nuit de jeudi à vendredi) après une violente altercation avec des pompiers qui intervenaient pour une suspicion de traumatisme crânien. Ivre, la comédienne âgée de 43 ans s'en serait violemment prise aux soldats du feu venus l'ausculter. Très agressive, elle aurait même tenté d'étrangler une femme pompier qui souhaiterait désormais porter plainte. D'après Closer, la brigade anti-criminalité a même été contraindre d'intervenir pour tenter de calmer la comédienne qui aurait traité les agents de police de "sale nazis". Une fois neutralisée, Anne-Elisabeth Blateau a été placée en garde à vue.





Poursuivie pour "violences et outrages sur personnes chargées d'une mission de service public et violence à raison de l'orientation sexuelle", Anne-Elisabeth Blateau a présenté ce lundi 9 septembre ses excuses sur son compte Instagram. "Dans la nuit du 5 au 6 septembre, dans un bar sous l'effet de l'alcool, j'ai eu un comportement inacceptable à l'encontre de plusieurs personnes dont des pompiers venus pour m'aider. Je leur adresse mes plus plates et sincères excuses", a expliqué la comédienne.