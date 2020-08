"J'ai le cœur brisé" : de Léa Salamé à Mika en passant par Isabelle Adjani, l'hommage des people à Beyrouth

"J'ai le cœur brisé". Sur les réseaux sociaux depuis mardi, les people sont nombreux à réagir aux explosions meurtrières qui ont durement frappé le Liban. A commencer par la journaliste Léa Salamé, qui est née et qui a vécu les cinq premières années de sa vie à Beyrouth, avant de fuir le pays à cause de la guerre civile. Sur Twitter, elle a fait part de sa vive émotion, se déclarant "abasourdie" par les images de la ville "éventrée" :

Lui aussi né à Beyrouth, le chanteur Mika a également fait part de sa tristesse en écrivant ceci sur Twitter : "Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a quatre ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J’ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons. Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le cœur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce".