"J'ai toujours eu envie de vivre" : Renaud rassure sur son état de santé et annonce un nouvel album

"J'ai toujours eu envie de vivre, malgré ce que disent les journaux people, qui me voyaient mourant et annonçaient une cirrhose ravageuse, qui allait m'emporter dans les six mois, puis dans les trois jours", déplore le chanteur. "Ils ont inventé aussi une grève de la faim, n'importe quoi. Je n'ai jamais autant mangé de ma vie depuis six mois."





S'il mange comme quatre, en revanche Renaud l’assure : il a arrêté de boire. "Depuis six mois ! Ça, c'est un exploit", annonce-t-il fièrement au "Parisien". "Je suis toujours entouré de copains qui boivent. Modérément, mais qui boivent. Mais moi je ne bois pas. Je suis au Bitter San Pellegrino."





Le chanteur, qui s’est cassé les deux poignets suite à une mauvaise chute en janvier dernier, révèle qu’il met actuellement la touche finale à un nouvel album. "Il va sortir cet automne", promet-il. "Il y a douze titres. Il est presque fini, on est au stade du mixage. Pour d'aucuns, il est émouvant. Moi, cela me fait juste plaisir. Il y a un peu d'humour. Il va en faire râler plus d'un."