"J'ai toujours payé, je paye et je paierai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé" : Dany Boon répond à Mediapart

Il ne cite pas Mediapart. Ni l'enquête publiée la veille par le site d'investigations. Mais Dany Boon s'évertue à répondre, point par point, à chacune des interrogations soulevées par l'enquête affirmant que le comédien n'est pas le "patriote fiscal" qu'il prétend être. "Depuis hier, on m'interroge, je vais vous rassurer immédiatement", écrit le réalisateur de "Bienvenue chez les Ch'tis" sur ses réseaux sociaux jeudi 24 janvier. "J'ai toujours payé, je paye et je paierai toujours tout l'impôt là où il m'est réclamé, partout où j'exerce mes activités professionnelles et artistiques", assure-t-il.





Dany Boon se dit "fier d'avoir payé en France en 2018, sur mes revenus 2017, un impôt très important correspondant à un taux d'imposition de près de 50%". Des chiffres qu'il avait déjà évoqués au cours de plusieurs interviews l'an dernier, affirmant même sur le plateau de "C à vous" s'être acquitté, pour la première fois, d'une "feuille d'impôts à deux chiffres en millions d'euros".