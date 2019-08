"J’ai vécu dans la rue, pratiquement" : Dany Boon raconte ses années de galère

C’est l’un des acteurs préférés des Français. Un champion du box-office, acteur et réalisateur de "Bienvenue chez le Ch’tis", le plus grand succès de l’histoire du cinéma hexagonal, avec plus de 20 millions d’entrées. Reste qu’avant d’obtenir les faveurs du grand public, Dany Boon a galéré. Et pas qu’un peu. "J’ai vécu dans la rue, pratiquement. J’étais très très pauvre", a-t-il confié ce lundi 19 août à nos confrères de RTL dans l’émission "Les Essentiels".





"J’étais très endetté, la vraie pauvreté c’est l’endettement", a expliqué le Nordiste qui, avant de monter sur les planches, fut mime dans la rue à son arrivée à Paris, à la fin des années 1980. "On imagine toujours les gens dire : 'Je n’ai pas d’argent'. Mais non non non en fait c’est : 'Je dois beaucoup d’argent'. J’ai été très très endetté : interdit bancaire, toutes ces choses-là qui sont bien pénibles parce qu’on a le sentiment d’être vraiment rejeté de la société. Et que la société nous dit : 'Allez mets-toi sur le côté. On ne veut plus te voir'".