"J’ai voulu me tuer" : le chanteur Claudio Capéo raconte avoir été victime d’un burn-out

Si "The Voice" lui a ouvert de nouvelles portes, le jeune trentenaire n’était pas prêt à sa nouvelle notoriété. "Je me suis surtout dit que je ne méritais pas cela et que j’étais en train d’escroquer tout le monde", admet-il auprès de nos confrères. "C’était très extrême. Je me demandais pourquoi je n’étais pas juste resté à ma place tranquillement dans ma petite vie."





Pour aller de l’avant, Claudio Capéo a pu compter sur le soutien de sa femme et de son fils. Et d’une bonne amie artiste, la chanteuse Zaz. "Elle m’a beaucoup aidé en me disant 'regarde tout ce que tu viens de te prendre dans la gueule, c’est normal que tu craques, il faut péter un plomb'. Elle est très rock’n’roll et j’ai suivi ses conseils."