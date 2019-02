"J’ai vu beaucoup de caresses" : le témoignage sordide de l'ex-femme de ménage de Michael Jackson

Au cours de cette interview, l’ancienne femme de ménage de Neverland donne des détails sordides qui l’ont poussé à s‘interroger sur les agissements de l’interprète de "Thriller". "Il y avait beaucoup de vaseline dans la chambre de Michael, il y en avait à vrai dire partout dans le ranch", affirme-t-elle. "Parfois on en trouvait dans les sacs de golf lorsque Monsieur Jackson partait jouer avec les garçons." Elle explique également avoir retrouvé des sous-vêtements souillés dans les placards du chanteur.





Si elle n’a rien dit à l’époque, c’est parce que Michael Jackson et ses gardes du corps l’en auraient dissuadée. "Ils me disaient qu’ils engageraient un tueur à gages pour m’éliminer, qu’il me découperait la gorge et qu’on ne retrouverait jamais mon corps", affirme-t-elle, ajoutant qu’elle avait "signé une clause de confidentialité. J’étais conditionnée et programmée pour ne pas poser de questions."