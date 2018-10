"J’aime maintenant moins sa musique" : mais pourquoi Donald Trump est-il en colère contre Taylor Swift ?

C’est ce qu’on appellera désormais "l’effet Taylor Swift". D’ordinaire réservée sur les sujets politiques, la chanteuse américaine a surpris ses fans en apportant dimanche sur Instagram son soutien au candidat démocrate Phil Bredesen, dans la course à la prochaine élection sénatoriale dans l’Etat du Tennessee.





Son objectif ? Faire barrage à la candidate républicaine Marsha Blackburn, élue depuis 2003 à la Chambre des Représentants, lui reprochant d'avoir "voté contre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes". Et contre la reconduction du ‘Violence Against Women Act", une loi qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales, le harcèlement et le viol.





La jeune femme concluait en invitant ses abonnés – ils sont plus de 112 millions – à aller s’inscrire sur les listes électorales...