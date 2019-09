"J'aime Woody Allen et je le crois" : Scarlett Johansson prend la défense du cinéaste

SOUTIEN - Dans une interview accordée au "Hollywood Reporter", Scarlett Johansson affirme son soutien à Woody Allen, accusé d’attouchement sexuels par sa fille adoptive Dylan Farrow.

J’ai été très directe avec lui, et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence et je le crois

La sortie de son dernier film, "Un jour de pluie à New York", a été annulée aux Etats-Unis l'an dernier. Et plusieurs de ses acteurs, comme Timothée Chalamet et Selena Gomez, se sont désolidarisés de cette comédie qui sera sur les écrans français le 18 septembre prochain.

"Qu’est-ce je ressens à propos de Woody Allen ?", rétorque Scarlett Johansson au journaliste qui l’interroge, avant de prendre quelques instants pour soigner sa réponse. "J’aime Woody. Je le crois, et je retravaillerai avec lui à n’importe quelle occasion", dit-elle au sujet de celui avec lequel elle a tourné "Match Point" (2005), "Scoop" (2006) et "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

"On se voit quand je le peux, et j’ai eu de nombreuses discussions avec lui", assure-t-elle à propos du sujet qui fâche. "J’ai été très directe avec lui, et il est très direct avec moi. Il maintient son innocence et je le crois."