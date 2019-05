"J'aurais dû être plus respectueux quand on s'est rencontré" : Moby s'excuse auprès de Natalie Portman

S'il s'excuse d'avoir cité Natalie Portman dans son livre, Moby maintient en revanche ses précédentes déclarations sur leur supposée relation. Il note simplement qu'"étant donné que presque 14 ans les séparent", il aurait "absolument dû agir de manière plus responsable et se montrer plus respectueux" avec la comédienne lors de leur première rencontre il y a 20 ans. L'actrice oscarisée pour "Black Swan" a raconté qu'à l'époque, il était en tournée et elle en tournage. "On s’est vu quelques fois avant que je réalise qu’il s’intéressait à moi d’une façon qui me semblait inappropriée", a-t-elle affirmé à Harper's Bazaar UK. Une histoire qui vire au parole contre parole. Et qui devrait surtout contribuer à booster les ventes du livre, parmi les meilleures ventes dans la section musique sur Amazon.