"J'aurais dû être plus transparent dans cette relation ambiguë" : Adil Rami répond aux accusations de Pamela Anderson

DROIT DE RÉPONSE - Le défenseur de l'OM a pris la journée pour réagir mardi soir au long message posté par sa désormais ex-compagne quelques heures plus tôt. "Peiné et blessé", il dément mener une double vie comme l'affirme l'actrice canadienne. Et appelle à "l'apaisement et à la discrétion pour nos familles et amis".