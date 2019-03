"J’avais les larmes aux yeux" : l'actrice Karidja Touré affirme avoir été victime de discrimination à l’entrée d’un restaurant chic parisien

Karidja Touré et ses deux amies arrivent place du Trocadéro un peu après minuit. L'actrice nous précise que l'une de ses amies est noire, et l'autre, d'origine équatorienne "mais elle est souvent prise pour une arabe". Les trois jeunes femmes poussent les portes du musée de l'Homme puis se présentent devant l’entrée du restaurant : "Il y a un membre de la sécurité et un physionomiste. On se dit bonsoir, il nous demande si on a une réservation. Je lui explique la conversation que mon amie a eue avant avec l’hôtesse (…) Pendant ce temps un Monsieur se présente, il dit qu’il rejoint des amis, lui rentre tout de suite. Le physionomiste se retourne vers nous et dit : 'ça ne va pas être possible pour vous'. Je lui réponds : 'pardon, comment ça ?'. Je lui demande pour quelle raison et il répète 'ça ne va pas être possible pour vous ce soir.'"





Après discussion, la comédienne parvient tout de même à mettre un pied à l’intérieur du restaurant pour parler à l’hôtesse. "Elle me dit qu’elle va aller chercher le responsable et me demande d’attendre dehors". Retour au physionomiste : "Je lui redemande pourquoi il me refuse l’accès au restaurant. Il répond qu’il n’a pas de raison. Ma copine lui dit que c’est un délit de faciès. Il rétorque : "Tout de suite, les grands mots !". Au même moment, deux femmes blanches arrivent, entre 30 et 40 ans, elles disent qu’elles viennent boire un verre. Il leur dit 'allez-y !". Je lui dis 'c’est une blague ?'. Il me répond "ce sont des habituées".