"J’avais peur de tromper mon mari" : Laeticia Hallyday parle pour la première fois de son nouveau compagnon

On avait découvert leur idylle sur une poignée de clichés, publiés sur leurs réseaux sociaux respectifs. Dans la longue interview qu’elle accorde cette semaine à "Paris Match", Laeticia Hallyday, 45 ans, parle pour la première fois de Pascal Balland, le restaurateur parisien de 47 ans qui partage désormais sa vie.

"C’est un homme merveilleux. Il m’accompagne dans cette nouvelle existence que je dois reconstruire. On est dans le moment présent et notre histoire se construit un pas après l’autre, tout doucement. Pour mes enfants, comme pour les siens, c’est important", explique-t-elle. "C'est une jolie famille recomposée. Et une jolie histoire d’amour qui me fait du bien, me ramène à la vie."