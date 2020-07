"J’avais peur qu’il me tue " : Amber Heard charge Johnny Depp lors de son procès contre "The Sun"

Après avoir entendu la star de Pirates des Caraïbes et plusieurs membres de son entourage dénoncer ses "mensonges" la jeune femme s’apprête à donner sa version des faits puisqu’elle est citée comme témoin par les avocats du Sun. Ce lundi, à l’ouverture de l’audience, c’est son témoignage écrit qui a été soumis à la Haute Cour, en sa présence et celle de son ex-compagnon.

Comme dans l’article publié dans The Sun, Amber Heard indique avoir été agressée à 14 reprises. "Certains incidents étaient tellement graves que j’avais peur qu’il me tue, soit intentionnellement, ou juste en perdant le contrôle après être allé trop loin", explique-t-elle, avant de décrire un homme manipulateur auquel il serait difficile de dire non. "J’ai essayé, mais ça s’est mal passé."

Amber Heard raconte le séjour cauchemardesque qu’elle aurait vécu au printemps 2015 sur le tournage d’un épisode de Pirates des Caraïbes, en Australie. "C’était une prise d’otages de trois jours", explique-t-elle, évoquant des actes de violence "psychologique, physique et émotionnel" qu'elle aurait subi à l'époque. Elle raconte ainsi que Johnny Depp l'a "attrapée par le cou et plaquée contre un réfrigérateur avant de lui arracher sa nuisette."

"Il appuyait tellement fort sur mon cou que je n’arrivais plus à respirer. J'ai essayé de lui dire et je me rappelle avoir pensé qu’il allait me tuer à cet instant", continue l’actrice, qui dit avoir retrouvé sa tenue dans des circonstances surréalistes. "Des morceaux avaient servi à emballer quelque chose et j’ai réalisé que c’était le steak que j’avais prévu de cuisiner".