"J’avais peur qu’ils me regardent avec pitié" : soignée d'un cancer des amygdales, Véronique Sanson a retrouvé son public

Durant son concert, Véronique Sanson a été contrainte de s’hydrater à plusieurs reprises. "C'est parce que je n'ai pas de salive", a-t-elle expliqué à nos confrères. "C'est un effet secondaire des rayons et c'est pour cela que je bois des litres d'eau. Je me suis dit que j'allais commencer à embêter le public".





Pas de quoi freiner cette icône de la variété française, au contraire : "En fait ce soir, j’avais peur de tout et j’avais peur de rien non plus. Je me suis dit : vogue la galère, fais de ton mieux, donne tout. Si ça marche, c’est très bien, si ça ne marche pas et bien tu sauras."