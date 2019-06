"J’en avais marre d’être grosse" : Véronique Genest révèle avoir perdu 36 kilos

Les régimes, Véronique Genest connaît bien puisqu’il y a plus de dix ans, elle avait écrit un livre intitulé "46/38 Guerre et Poids", inspiré par sa cure dans la célèbre station de Bride-les-Bains. "Après 2012, j’ai regrossi et fait l’accordéon, avoue-t-elle dans le même entretien. "J’étais débordée, dépassée, démoralisée. Un jour, j’ai pensé : ou bien je continue à grossir, et je vais être très malheureuse, ou bien je fais quelque chose."





Pour retrouver la ligne, l'actrice a consulté il y a deux ans un acupuncteur qui lui a "fait faire un régime très strict. J’ai changé totalement ma façon de manger. Je vais quand même au restaurant, mais je choisis d’autres plats. Je revis." Ce qui ne l’empêche pas d’assumer ses formes, au contraire…