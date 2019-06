"J’espère qu’il va manger sa race" : Antoine de Caunes ne décolère pas contre Harvey Weinstein, agresseur présumé de sa fille

Il n’a pas digéré. Et il n’y parviendra sans doute jamais. En octobre 2017, Antoine De Caunes évoquait au micro de France Inter le témoignage de sa fille Emma, victime en 2010 d’une agression sexuelle de la part du producteur américain Harvey Weinstein, lors d’un rendez-vous professionnel à Paris. Sous prétexte de lui faire lire un scénario, ce dernier l'avait surpris nu, dans sa chambre d'hôtel Ritz.





"Je ne voulais pas lui montrer que j'étais pétrifiée car je sais que plus il sentirait ma peur, plus il serait excité. C'était comme un prédateur avec un animal sauvage", avait raconté la jeune femme dans les colonnes du New Yorker, où elle témoignait aux côtés d’Asia Argento, Angelina Jolie ou encore Rosanna Arquette. Le début d'un scandale qui a bouleversé durablement Hollywood et l'industrie du spectacle en Amérique.