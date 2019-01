"J'étais pétrifiée par le monstre" : Amber Heard revient sur la double personnalité de Johnny Depp

Son mariage avec Johnny Depp a été un enfer. Dans une déposition de 471 pages datant d’août 2016 et publiée le 3 janvier 2019 par le Hollywood Reporter, Amber Heard revient sur le comportement du comédien dont elle est désormais divorcée et qu'elle avait épousé en février 2015. "J'étais pétrifiée par le monstre", explique la comédienne dans ce document rédigé il y a plus de deux ans.





"Johnny et moi nous référons à son autre personnalité, cette partie de lui qui ressort lorsqu'il me bat — nous l'appelons le monstre et l'appelons ainsi depuis des années"," explique-t-elle face aux enquêteurs chargés de son divorce. Elle raconte notamment comment son ex-mari lui aurait violemment balancé son téléphone au visage le 21 mai 2016 avant de l’attraper par les cheveux. Hors de lui, Johnny Depp aurait également cassé de nombreux objets et de la vaisselle en verre.