"J’veux plus qu’on m’appelle Maître Gims" : le rappeur change de nom

Maître Gims, c’est fini. Non, l’interprète de "Bella", "Changer" et autre "Sapés comme jamais" et autre " ne met pas un terme à sa carrière… Il change de nom ! Dans un message posté ce jeudi sur sa page Instagram, le rappeur annonce sa décision radicale : "J’veux plus qu’on m’appelle Maître Gims. GIMS suffit largement… Merci". Il en profite également pour annoncer la sortie de "Ceinture Noire partie 2 Transcendance", la suite de son album à succès paru l’an dernier.





Mais quelle mouche a piqué l’un des artistes les plus populaires de sa génération ? L'artiste de nationalité congolaise, de son vrai nom Gandhi Djuna, a toujours entretenu un certain mystère au sujet du pseudo qu’il avait adopté en formant le groupe Sexion d’Assaut au début des années 2000. Selon certaines sources il serait inspiré du cinéma américain, selon d’autres de sa passion pour les arts martiaux…