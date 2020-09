Jackie Stallone, l'incroyable mère de Sylvester, est décédée à l’âge de 98 ans AFP

DISPARITION - Elle était férue d'astrologie et de culturisme. Personnage haut en couleurs, devenue célèbre dans le sillage de son fils Sylvester, Jackie Stallone est décédée ce lundi à l’âge de 98 ans.

Son existence était digne d’un grand film hollywoodien. Jackie Stallone, la mère de l’acteur Sylvester Stallone, est décédée ce lundi à l’âge de 98 ans. "Ce matin mes frères et moi avons perdu notre mère", a écrit Frank Stallone, le frère cadet de Sly, dans un message posté sur les réseaux sociaux. "Elle est morte dans son sommeil comme elle l’avait souhaitée. C’était une personnalité flamboyante et excentrique qu’il était difficile de ne pas aimer", a-t-il ajouté, sans préciser les causes de son décès.

Née Jacqueline Frances Labofish le 29 novembre 1921 à Washington, Jackie Stallone était la fille de Jeanne Clerec, une Française qui avait rencontré son père, l’avocat américain John Labofish, lorsque ce dernier faisait son service militaire à Brest, après la Première Guerre mondiale. Durant la crise des années 1930, Jackie quitte le foyer familial alors qu’elle est encore adolescente. Elle travaille comme acrobate de cirque et de danseuse de cabaret avant de faire la rencontre de Franck Stallone Sr, un coiffeur et acteur qu’elle épouse en 1945. Ensemble ils auront deux enfants, Sylvester et Frank Jr, avant de divorce douze ans plus tard. Elle se remarie en 1959 et donne naissance à une fille, Toni D’Alto.

L'astrologie, sa grande passion

Jackie Stallone se fera connaître du grand public à la fin des années 1970, profitant en grande partie de la notoriété de son fils aîné, superstar du film d’action à l’époque. Férue d’astrologie, elle affirme avoir conseillé les plus grandes stars d’Hollywood, des chefs d’Etat, des gangsters et même des prêtres. Elle publie des livres sur le sujet, fait de nombreuses apparitions à la télévision et dispose même de sa propre hotline. Ce personnage haut en couleur a une autre passion pour le culturisme, développée enfant au contact du bodybuilder Charles Atlas, qui vit avec ses parents. Dans les années 1980, elle participe à l’émission de télé "GLOW, Glorious Ladies of Wrestling", dont Netflix a récemment lancé une nouvelle version. Ayant pris goût au petit écran, Jackie Stallone apparaît en 2005 dans l’émission anglaise "Celebrity Big Brother", aux côtés de son ex belle-fille, Brigitte Nielsen.

Toujours à l'aise dans son époque, Jackie Stallone apparaissait régulièrement sur le tapis rouge des films de son fils. Elle disposait d'un site Internet officiel et de sa propre page Instagram où elle postait de nombreux clichés de ses enfants. Mais aussi des séances de sport qu’elle continuait de suivre, malgré son âge avancé.

En 1988, Jackie s’était remariée avec Stephen Levine, un médecin de 22 ans son cadet. Elle avait sept petits-enfants dont Sage, le fils aîné de Sylvester, décédé en 2012 à l'âge de 36 ans. L'acteur, sans doute très affecté, n'a toujours pas réagi à sa disparition. "Mon frère Sylvester a pris soin d'elle tout sa vie comme si elle était une reine", écrit Frank Jr. dans le message annonçant sa disparition.

Jérôme Vermelin