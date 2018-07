Jada Pinkett Smith : l’épouse de Will raconte son addiction au sexe

C’est ce qu’on appelle une thérapie en famille. Depuis mai dernier, la comédienne américaine Jada Pinkett Smith, 46 ans, enchaîne les confessions intimes dans "Red Table Talk", une série d'entretiens en dix épisodes qu’elle co-anime sur Facebook avec sa mère, Adrienne Banfield-Jones, et sa fille Willow, l’un de ses deux enfants avec la superstar Will Smith. Des discussions parfois légères... et parfois moins.





Dans le dernier épisode, mis en ligne ce lundi, Jada et Adrienne racontent leurs addictions respectives avec beaucoup de franchise et d’émotion. La comédienne évoque ainsi l’addiction à l’héroïne de sa mère, dont elle a été témoin durant son adolescence. "Je savais quand ma mère était défoncée", explique-t-elle. "Elle ne pouvait pas venir me chercher à l’école, elle piquait du nez ou s’endormait de manière inattendue."