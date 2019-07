Jade Foret, la femme d'Arnaud Lagardère, se déclare célibataire sur Instagram puis dément

En 2012, Arnaud Lagardère avait été obligé de prendre la parole devant les actionnaires de son groupe et d'assurer que sa situation personnelle ne le mettait "pas en danger", pas plus que l'entreprise. Il avait alors évoqué un "vrai bonheur dans sa vie personnelle qui l'a rendu encore plus fort dans sa vie professionnelle", selon des propos rappelés aujourd'hui par l'AFP, qui n'a pu entrer en contact avec l'homme d'affaires. Le couple s'est dit oui en 2013 et a trois enfants, Liva (bientôt 7 ans), Mila (5 ans) et Nolan (3 ans).