Jakub Józef Orlinski, la voix sacrée

Jakub Józef Orlinski, s'est fait connaître grâce à une vidéo postée sur internet en juillet 2017. On le voit interpréter "Il Giustino" de Vivaldi au Festival d'Aix-en-Provence. Au total, cette performance a été vue près de deux millions et demi de fois sur le web. Un chiffre suffisant pour lancer la carrière de ce jeune contre-ténor polonais de 27 ans. Depuis, les plus grandes scènes commencent à se l'arracher.



