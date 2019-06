Jamel Debbouze livre une prestation "pas à la hauteur", il décide de reverser son cachet

Sacré Jamel... Lundi, l'humoriste Jamel Debbouze s'est confié sur sa carrière d'humoriste aux journalistes de RTL. Il leur a ainsi annoncé vouloir marquer une pause : "J’arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années, ça, j’en suis certain. Si tu me demandes ce que j’ai envie de faire là, aujourd’hui : rien, absolument plus rien. J’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et aujourd’hui, j’ai envie de prendre", a-t-il confié. Si le mari de Mélissa Theuriau a choisi de prendre du recul, il souhaite sûrement préserver sa relation avec son public.





La veille, l'humoriste de 44 ans se produisait à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), à l'occasion du festival "Ivry-en-Fête". Mais le spectacle est loin devoir convaincu tout le monde, comme le rapporte Le Parisien. Selon une spectatrice, "il est arrivé avec du retard et, surtout, totalement en roue libre. (...) Il balançait des clichés sur la banlieue black, blanc, beur, semblait n'avoir rien préparé, rien à dire. Personne ne riait et on avait même l’impression d’être pris pour des imbéciles", a-t-elle expliqué, très déçue. Une partie de la foule aurait même déserté les lieux au bout de 15 minutes de prestation.